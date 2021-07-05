В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду
Ремонтные работы начнутся в 10.00.
Как сообщает «Тулагорводоканал», во вторник, 6 июля, в доме № 34 по ул. Кутузова пройдут ремонтно-восстановительные работы.
С 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Немцова, 15-а,
- ул. Кутузова, 20-б, 22, 22-а, 24, 36, 39, 41, 43, 41-а, 41, корп. 2, 43-а, 43, корп. 2,
- ул. Дементьева, 7-а, 12, 14, 16, 25, 29, 31, 33, 35,
- ул. Р. Зорге, 23, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 15, 27, 31, 33, 38, 36, 29, 19-б,
- ул. Баженова, 34, 36, 38-а, 40-а, 30,
- ул. Шухова, 22-в,
- частный сектор: ул. Комбайновая,
- ул. Комарова,
- ул. Карпинского,
- ул. Белинского,
- ул. Докучаева.
Другие статьи по темам
Место