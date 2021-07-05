новости
новости
Регистрация
В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду

В Пролетарском районе Тулы отключат холодную воду

Ремонтные работы начнутся в 10.00.

Как сообщает «Тулагорводоканал», во вторник, 6 июля, в доме № 34 по ул. Кутузова пройдут ремонтно-восстановительные работы.

С 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Немцова, 15-а,
  • ул. Кутузова, 20-б, 22, 22-а, 24, 36, 39, 41, 43, 41-а, 41, корп. 2, 43-а, 43, корп. 2,
  • ул. Дементьева, 7-а, 12, 14, 16, 25, 29, 31, 33, 35,
  • ул. Р. Зорге, 23, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 15, 27, 31, 33, 38, 36, 29, 19-б,
  • ул. Баженова, 34, 36, 38-а, 40-а, 30,
  • ул. Шухова, 22-в,
  • частный сектор: ул. Комбайновая,
  • ул. Комарова,
  • ул. Карпинского,
  • ул. Белинского,
  • ул. Докучаева.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 08:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение водынет водыотключение холодной водыТулагорводоканал
Место
ТулаПролетарский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 6 июля: до +27 градусов, без осадков
Погода в Туле 6 июля: до +27 градусов, без осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.