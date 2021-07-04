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Туляк крал мобильники у своих собутыльников

Туляк крал мобильники у своих собутыльников

Он рассчитывал, что жертвы его решат, что спьяну сами потеряли телефоны, и вряд ли планировал оказаться фигурантом уголовного дела.

Полицейские в Туле задержали подозреваемого в совершении краж. 38-летний мужчина, по предварительным данным, распивал на днях алкоголь со случайным знакомым. Воспользовавшись его невнимательностью, он забрал у него мобильный телефон и ушёл. Позднее злоумышленник, предположительно, аналогичным способом совершил кражу телефона ещё у одного туляка.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 38-летний мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:30 +3
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уголовное делокража телефонов
Место
ТулаТульская область
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