Туляк крал мобильники у своих собутыльников

Полицейские в Туле задержали подозреваемого в совершении краж. 38-летний мужчина, по предварительным данным, распивал на днях алкоголь со случайным знакомым. Воспользовавшись его невнимательностью, он забрал у него мобильный телефон и ушёл. Позднее злоумышленник, предположительно, аналогичным способом совершил кражу телефона ещё у одного туляка.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 38-летний мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.