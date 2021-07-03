Тульские танцоры завоевали призовые места на конкурсе в Сочи

Международный фестиваль «Яхта «Победа» – проходит в Лазаревском в Сочи с 1 по 5 июля. В нем принимает участие тульский коллектив «Искорка».

Помимо дипломов лауреатов команда Start Dreams хореографического коллектива «Искорка» выиграла 3 бесплатных путевки на хореографический конкурс Берега Нивы в Санкт-Петербург.

Руководитель коллектива Андрей Ивлев сообщил, что его воспитанники заняли пять призовых мест: