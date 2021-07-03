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Тульские танцоры завоевали призовые места на конкурсе в Сочи

Тульские танцоры завоевали призовые места на конкурсе в Сочи

Международный фестиваль «Яхта «Победа» – проходит в Лазаревском в Сочи с 1 по 5 июля. В нем принимает участие тульский коллектив «Искорка».

В фестивале принимает участие тульский коллектив «Искорка».

Руководитель коллектива Андрей Ивлев сообщил, что его воспитанники заняли пять призовых мест:

  • Козлова Ксения – 1 место в номинации «Модер. Танец соло», в категории 13 − 16 лет.

  • Козлова Ксения – 1 место в номинация «Контемпорари. Соло», возрастная категория 13−16 лет.

  • Трио (Кузнецова Александра, Авуджи Анастасия, Ивакина Валерия) – 2 место в номинации «Формейшен. Уличный танец», возрастная категория 13 − 16 лет.

  • Харисов Тимофей – 1 место в номинации «Уличный танец», возрастная категория 6 − 9 лет.
  • Ершов Кирилл – 2 место в номинации «Уличный танец».

Помимо дипломов лауреатов команда Start Dreams хореографического коллектива «Искорка» выиграла 3 бесплатных путевки на хореографический конкурс Берега Нивы в Санкт-Петербург. 
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