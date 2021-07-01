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Две женщины больше года содержали бордели в центре Тулы
Фото: архив Myslo.

Две женщины больше года содержали бордели в центре Тулы

Сейчас обвиняемые осуждены и заплатят штрафы.

В Туле 53-летняя и 40-летняя местные жительницы признаны виновными в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией.

Судом установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года обвиняемые арендовали в центре Тулы несколько квартир, которые использовались в качестве борделей. «Трудились» на обвиняемых в основном девушки из ближнего зарубежья. 

Приговором суда женщинам назначено наказание в виде штрафов в 200 000 рублей и 150 000 рублей.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:35 −2
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