Фото: архив Myslo.
Две женщины больше года содержали бордели в центре Тулы
Сейчас обвиняемые осуждены и заплатят штрафы.
В Туле 53-летняя и 40-летняя местные жительницы признаны виновными в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией.
Судом установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2021 года обвиняемые арендовали в центре Тулы несколько квартир, которые использовались в качестве борделей. «Трудились» на обвиняемых в основном девушки из ближнего зарубежья.
Приговором суда женщинам назначено наказание в виде штрафов в 200 000 рублей и 150 000 рублей.
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