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Полиция задержала бородатого мужчину, который разгуливал голым по центру Тулы
Видео и фото пресс-службы УМВД России по ТО.

Полиция задержала бородатого мужчину, который разгуливал голым по центру Тулы

Нудист не очень помнит, что происходило с ним в то утро.

Утром 30 июня в районе пересечения пр. Ленина и ул. Л. Толстого в Туле очевидцы заметили мужчину, который шел по улице полностью без одежды. О странном человеке сразу же сообщили в полицию.
 
В региональном УМВД рассказали корреспонденту Myslo, что с помощью записей камер системы «Безопасный город» удалось отследить маршрут передвижения мужчины. Это позволило установить его местонахождение и личность.
 
«Голыша» доставили в ОП «Центральный», но он не смог ничего пояснить полицейским, так как заявил, что ничего не помнит. Тем не менее на него составили протокол за мелкое хулиганство.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:14 +5
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