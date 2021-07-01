Полиция задержала бородатого мужчину, который разгуливал голым по центру Тулы

Видео и фото пресс-службы УМВД России по ТО.

Нудист не очень помнит, что происходило с ним в то утро.

Утром 30 июня в районе пересечения пр. Ленина и ул. Л. Толстого в Туле очевидцы заметили мужчину, который шел по улице полностью без одежды. О странном человеке сразу же сообщили в полицию.

В региональном УМВД рассказали корреспонденту Myslo, что с помощью записей камер системы «Безопасный город» удалось отследить маршрут передвижения мужчины. Это позволило установить его местонахождение и личность.

«Голыша» доставили в ОП «Центральный», но он не смог ничего пояснить полицейским, так как заявил, что ничего не помнит. Тем не менее на него составили протокол за мелкое хулиганство.