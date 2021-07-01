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В Щекинском районе 83-летний водитель спровоцировал серьезное ДТП
Фото: Тула Жесть.

В Щекинском районе 83-летний водитель спровоцировал серьезное ДТП

Пострадавшие находятся в больнице.

Вечером 29 июня на 45-м километре автодороги «Подъезд к городу Туле» (Щекинскйи район, неподалеку от деревни Беловы Дворы) произошло ДТП. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись Lada Kalina и ВАЗ-2115.
 
«В результате ДТП пострадали и госпитализированы оба водителя. Предполагается, что 83-летний водитель Lada Kalina не предоставил преимущества в движении двигавшемуся по главной дороге ВАЗ-2115 под управлением 24-летнего водителя», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:32 +1
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