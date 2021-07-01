В Щекинском районе 83-летний водитель спровоцировал серьезное ДТП

Фото: Тула Жесть.

Вечером 29 июня на 45-м километре автодороги «Подъезд к городу Туле» (Щекинскйи район, неподалеку от деревни Беловы Дворы) произошло ДТП. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог столкнулись Lada Kalina и ВАЗ-2115.

«В результате ДТП пострадали и госпитализированы оба водителя. Предполагается, что 83-летний водитель Lada Kalina не предоставил преимущества в движении двигавшемуся по главной дороге ВАЗ-2115 под управлением 24-летнего водителя», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.