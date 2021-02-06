В Туле рядовая проверка мигрантов вывела полицию на бордель

По данным Telegram-канала «Тула. Экстремизм», бордель был обнаружен в Советском районе Тулы. Две квартиры оказались местом приятного отдыха для мужчин.

Организаторами борделей оказались две иностранки, гражданки Украины. Примечательно то, что одна из организаторов, также трудилась и принимала клиентов наравне со всеми. В качестве трудового персонала были девушки из Узбекистана.

Теперь двум женщинам грозит уголовная ответственность за организацию занятия проституцией по ст. 241 УК РФ. «Персоналу» выпишут административные штрафы не только за их деятельность, но и за нарушение миграционного законодательства.

По данным источника, организаторов заключили под стражу.