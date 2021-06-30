В Саратове осудят туляка, который насмерть забил мужчину

Фото: СУ СКР по Саратовской области.

Обвиняемый совершил преступление через 3 дня после того, как освободился из колонии.

В Саратове 46-летний туляк обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По предварительным данным, 16 апреля обвиняемый, ранее судимый за изнасилование и разбой, освободился из мест лишения свободы. Вечером 19 апреля он оказался в случайной компании, где принялся распивать алкоголь. В ходе застолья туляк обвинил хозяина квартиры, в которой они распивали спиртное, в плохом отношении к 48-летней сожительнице – он заметил синяки на ее теле. Вспыхнула ссора, которая переросла в драку, в ходе которой туляк жестоко избил 44-летнего хозяина. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.