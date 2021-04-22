новости
новости
Регистрация
Туляк освободился из колонии и через 3 дня убил человека в Саратове
Фото: СУ СКР по Саратовской области.

Туляк освободился из колонии и через 3 дня убил человека в Саратове

Мужчине не понравилось, как потерпевший общался с сожительницей.

В Саратове 46-летний туляк обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По предварительным данным, 16 апреля обвиняемый, ранее судимый за изнасилование и разбой, освободился из мест лишения свободы. Вечером 19 апреля он оказался в случайной компании, где принялся распивать алкоголь. В ходе застолья туляк обвинил хозяина квартиры, в которой они распивали спиртное, в плохом отношении к 48-летней сожительнице.  Вспыхнула ссора, которая переросла в драку, в ходе которой туляк жестоко избил 44-летнего хозяина. От полученных травм мужчина скончался. 

В настоящий момент туляк находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается. 

Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:10 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалпроисшествияследственный комитетСаратов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

АО «Тулачермет» — победитель премии «Золотой Меркурий» в двух номинациях
АО «Тулачермет» — победитель премии «Золотой Меркурий» в двух номинациях
На Тулу и область надвигается гроза
На Тулу и область надвигается гроза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.