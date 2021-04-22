Туляк освободился из колонии и через 3 дня убил человека в Саратове

Фото: СУ СКР по Саратовской области.

В Саратове 46-летний туляк обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По предварительным данным, 16 апреля обвиняемый, ранее судимый за изнасилование и разбой, освободился из мест лишения свободы. Вечером 19 апреля он оказался в случайной компании, где принялся распивать алкоголь. В ходе застолья туляк обвинил хозяина квартиры, в которой они распивали спиртное, в плохом отношении к 48-летней сожительнице. Вспыхнула ссора, которая переросла в драку, в ходе которой туляк жестоко избил 44-летнего хозяина. От полученных травм мужчина скончался.

В настоящий момент туляк находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.