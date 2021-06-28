За неделю более 70 туляков сели за руль под градусом

С 21 по 27 июня выявлено 13 154 нарушения ПДД, из них 10 302 пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (в основном – превышение скорости и выезд на встречную полосу).

К правилам перевозки детей пренебрежительно отнеслись 98 водителей, 63 водителя не пропустили пешеходов. В отношении пеших участников движения составлено 183 протокола.

15 человек сели за руль, будучи лишенными права управления, 35 водителей были пьяны, 36 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 2422 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 194 машины перемещены на спецстоянку.