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За неделю более 70 туляков сели за руль под градусом

За неделю более 70 туляков сели за руль под градусом

Сотрудники региональной Госавтоинспекции подвели итоги надзорной деятельности за последнюю полную неделю июня.

С 21 по 27 июня выявлено 13 154 нарушения ПДД, из них 10 302 пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации (в основном – превышение скорости и выезд на встречную полосу).

К правилам перевозки детей пренебрежительно отнеслись 98 водителей, 63 водителя не пропустили пешеходов. В отношении пеших участников движения составлено 183 протокола.

15 человек сели за руль, будучи лишенными права управления, 35 водителей были пьяны, 36 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 2422 административных материала составлены за иные нарушения ПДД, 194 машины перемещены на спецстоянку.

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