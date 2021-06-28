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БК «Новомосковск» мечтает играть в Суперлиге-2: нужен спонсор!

БК «Новомосковск» мечтает играть в Суперлиге-2: нужен спонсор!

Команда третий сезон подряд стала чемпионом Тульской баскетбольной любительской лиги. Пора попробовать свои силы в более сильных турнирах.

БК «Новомосковск» седьмой год выступает в Тульской баскетбольной любительской лиге (ТБЛЛ). Пять раз команда становилась чемпионом, причем подряд — трижды. Одна из причин — отсутствие сильной конкуренции.

Тренер команды Владислав Прусаков рассказал Myslo, что в этом сезоне БК «Новомосковск» выступал одновременно в двух турнирах — помимо ТБЛЛ еще и в Первой лиге ЦФО.

– В этом сезоне нас усилили несколько хороших игроков, в том числе баскетболисты из расформированного БК «Арсенал». Тульские ребята остались и изъявили желание прийти в нашу команду.

Если среди любителей конкуренции особо не было, то в Первой лиге ЦФО играть было посерьезнее. В ней участвовали команды из Рязани, Московской области, Брянска, то есть всё Черноземье. Сильные соперники! Половина команд состояла из мастеров спорта.

Мы шли достаточно хорошо, в «регулярке» заняли третье место, в финале тоже. Получились хорошие спарринги. Мы определили свою силу. Думаю, в любительской лиге мы засиделись. Конкуренции нет, интереса нет. Особо здесь не развиваемся. Хотим пойти куда-то выше, например в Суперлигу-2, но какое решение примет город, я не знаю, всё зависит от финансирования.

Может быть, с первого сезона у нас ничего не получится, потому что необходимо будет команду заново укомплектовать, усилить. Но уверен — мы можем составить достойную конкуренцию соперникам.

Благодаря победе в ТБЛЛ команда пробилась в финал межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ). Здесь собираются все победители любительских лиг в ЦФО.

– Команды оспаривают единственную путевку в Суперфинал, который пройдет в начале сентября в Севастополе. Мы уже там были три раза, дважды выиграли финал ЦФО. Можно сказать, входим в десятку лучших любительских команд России.

Наша цель — чемпионство. Вначале стояла задача — попасть в Севастополь, и задачу-минимум мы выполнили, — говорит тренер.

Помимо БК «Новомосковск» в финале МЛБЛ выступала еще одна команда из нашего региона — «Двадцатьпятые».

Также среди участников были «Российская сантехника» (Тверь), «Агротех Гарант» (Воронеж), «Слоны» (Ярославль), «Сбербанк» (Рязань), КФ МГТУ (Калуга), «Глория» (Балашиха), Rampant Lions (Кострома), «Буран» (Воронеж) и «Старая школа» (Белгород).

На пути к финалу «Новомосковск» победил три команды, а путевку в Севастополь оспаривал в матче с «Глорией». По итогу наши ребята победили со счетом 92:80!

Корреспонденты Myslo пообщались с баскетболистами команды. 

Данила Винокуров выступает за БК «Новомосковск» первый сезон, до этого играл за «Арсенал». Парню 18 лет, он учится в ТулГУ:

– Серьезно готовились к матчам МЛБЛ — занимались трижды в неделю, налаживали командное взаимодействие. В свободное время я тренируюсь самостоятельно. Баскетболом увлекаюсь с десяти лет, и любовь к этому виду спорта с каждым днем только растет.

Баскетболист Максим Чеботарев в составе новомосковской команды с 2016 года:

– Перед командой всегда ставится одна цель — победа в каждом матче, в каждом турнире, в котором мы принимаем участие. Соперники в МЛБЛ не были слабыми, все победители своих областей.

Что касается Суперлиги-2… В любительской лиге мы, мягко говоря, гораздо сильнее ближайших конкурентов. Думаю, наша команда может достойно выступить в Суперлиге-2. Любой наш игрок — с опытом, все успели поиграть в разных городах и лигах.

Михаил Соколов в команде с 2018 года:

– Участвовать в Суперлиге-2 было бы здорово! Во-первых, это личное развитие для игрока, думаю, так каждый считает. Во-вторых, и для региона это тоже неплохой шаг, который подразумевает развитие детской баскетбольной лиги, популяризацию этого вида спорта.

Команда записала видеообращение к губернатору Алексею Дюмину с просьбой помочь найти средства для выступления в Суперлиге.

На это обращение ребятам ответило министерство спорта:

– В законе о бюджете Тульской области на 2021 год не предусмотрены средства на участие БК «Новомосковск» в соревнованиях Суперлиги-2.

Видимо, сейчас у команды один выход — получить финансирование от какого-либо спонсора. Вдруг кто захочет помочь?

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 09:05 +2
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