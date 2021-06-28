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На Московский вокзал Тулы прибудет «Поезд Победы»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На Московский вокзал Тулы прибудет «Поезд Победы»

Посетить передвижную экспозицию жители и гости города смогут с 1 по 3 июля.

«Поезд Победы» – это уникальная иммерсивная (обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В основе – история об участии в Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Экспозиция была создана в 2020 году в рамках Года Памяти и Славы.

Всем желающим посетить экспозицию нужно заранее пройти регистрацию здесь. Там же можно ознакомиться с правилами посещения музея.

На одну электронную почту рекомендуется регистрировать только одного посетителя. Если на указанный электронный адрес не пришел пригласительный билет, рекомендуется уточнить статус своей регистрации через форму обратной связи. Пригласительный билет действует на один бесплатный просмотр экспозиции одному взрослому (от 18 лет) и его детям (от 6 до 17 лет включительно) без отдельной регистрации. Дети от 12 лет могут прийти без взрослых, но при условии регистрации.

На экспозицию посетителей будут пускать каждые 5 минут небольшими группами с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В одном вагоне одновременно будут находиться не более 12 посетителей и сопровождающий волонтер.

1 июля «Поезд Победы» будет открыт для посетителей с 15.30 до 20.00, 2 и 3 июля – с 10.00 до 19.15.

Организаторы проекта – творческая мастерская «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат», при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ОАО «Российские железные дороги» и общественной организации «Волонтеры Победы».

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сегодня, в 07:42 0
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