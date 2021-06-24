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В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружили тела двух мужчин: видео

В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружили тела двух мужчин: видео

Водитель задержан и уже признался в двойном убийстве.

Ночью 24 июня 2021 года в поселке Иншинский под Тулой сотрудники ДПС остановили автомобиль, в салоне которого обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

По факту двойного убийства следственными органами Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 44-летний житель поселка Ленинский.

По данным следствия, подозреваемый использовал под склад помещение заброшенного фермерского хозяйства в деревне Беликово Ленинского района.

23 июня около 23.00 он обнаружил, что в помещение к нему забрались двое мужчин 38 и 60 лет, которые, по данным Myslo, воровали у него металл. Мужчина нанес им несколько ударов деревянным бруском по голове, после чего связал похитителей. Спустя непродолжительное время они скончались от полученных повреждений.

Решив скрыть следы преступления и избавиться от тел, мужчина завернул их в одеяла, погрузил в свой автомобиль и направился на нем в сторону поселка Иншинский, где и был остановлен сотрудниками ДПС.

В настоящее время следователи СК работают на месте происшествия, допрашивают подозреваемого и свидетелей, назначают необходимые экспертизы, проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 1
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 2
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 3
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 4
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 5
В Туле сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором обнаружила тела двух мужчин, Фото: 6
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 07:25 +4
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