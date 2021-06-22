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В Новомосковске в ДТП с мотоциклом и КамАЗом погибла девушка
Фото: соцсети

В Новомосковске в ДТП с мотоциклом и КамАЗом погибла девушка

У водителя мото не открыта категория «А», а его пассажирка ехала без шлема.

Вечером 21 июня на ул. Космонавтов в Новомосковске произошло ДТП. Предполагается, что 33-летний водитель КамАЗа не предоставил преимущества в движении мотоциклу Kawasaki ZR750, в результате чего мотоцикл буквально влетел под прицеп грузовика.
 
«23-летний водитель мотоцикла, не имея права на управление мотоциклом, перевозил на заднем сидении мотоцикла несовершеннолетнюю девушку, 2004 года рождения, без экипировки (мотошлема), которая от полученных в результате ДТП травм скончалась на месте происшествия. Сам мотоциклист получил травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
 
 
 
 
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.
 
Управление мототранспортными средствами с объемом двигателя, не превышающим 50 куб.см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», при объеме двигателя не более 125 куб.см управление мототранспортом допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1». Управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб.см, допускается уже с 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
 
Кроме того, при управлении мототехникой обязательно использовать защитную экипировку, которая не только минимизирует последствия при ДТП, но и спасает жизнь.
 
При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в 1,5 раза.
 
К тому же за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей статья 12.6 КоАП РФ. Кроме шлема, необходимо использовать специальную защитную амуницию.
 
Уважаемые участники дорожного движения! Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения, либо вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения – проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным, позвоните и сообщите информацию о данном факте в дежурную часть ДПС ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно отреагируют на поступившее обращение и примут необходимые меры.
 
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54
 
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54
 
Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:16 +1
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Тульская областьНовомосковск
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