Фото из архива Myslo.
В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов
Сегодня в областном центре воздух раскалится до +32 градусов.
Сегодня, 21 июня, в Туле воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:
- ул. М. Горького, 14;
- ул. Октябрьская, 9;
- ул. Пузакова, 5;
- пересечение ул. Смидович и 9 Мая, 5;
- ул. Кутузова, 13;
- ул. Вильямса, 32;
- пересечение ул. Марата, 26 и ул. Плеханова;
- ул. Металлургов, 43;
- ул. Металлургов, 62;
- ул. Фрунзе, 5;
- ул. Кауля, 45;
- ул. Н. Руднева, 62;
- пр-кт Ленина, 28;
- пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
- Красноармейский проспект, 17;
- ул. Октябрьская, 95;
- Красноармейский проспект, 48 корп. 2.
Также дополнительно установлены еще точки раздачи воды по следующим адресам:
- пересечение пр-кт а Ленина и ул. Советской;
- пересечение ул. Первомайской и пр-кт а Ленина;
- ул. Октябрьская, ост. «Московская застава».
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