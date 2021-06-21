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В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов
Фото из архива Myslo.

В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов

Сегодня в областном центре воздух раскалится до +32 градусов.

Сегодня, 21 июня, в Туле воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:

  • ул. М. Горького, 14;
  • ул. Октябрьская, 9;
  • ул. Пузакова, 5;
  • пересечение ул. Смидович и 9 Мая, 5;
  • ул. Кутузова, 13;
  • ул. Вильямса, 32;
  • пересечение ул. Марата, 26 и ул. Плеханова;
  • ул. Металлургов, 43;
  • ул. Металлургов, 62;
  • ул. Фрунзе, 5;
  • ул. Кауля, 45;
  • ул. Н. Руднева, 62;
  • пр-кт Ленина, 28;
  • пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;
  • Красноармейский проспект, 17;
  • ул. Октябрьская, 95;
  • Красноармейский проспект, 48 корп. 2.

Также дополнительно установлены еще точки раздачи воды по следующим адресам:

  • пересечение пр-кт а Ленина и ул. Советской;
  • пересечение ул. Первомайской и пр-кт а Ленина;
  • ул. Октябрьская, ост. «Московская застава».
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:37 +3
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