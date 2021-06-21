В Туле из-за жары раздают питьевую воду: список адресов

Фото из архива Myslo.

Сегодня в областном центре воздух раскалится до +32 градусов.

Сегодня, 21 июня, в Туле воду раздают на точках по продаже кваса по следующим адресам:

ул. М. Горького, 14;

ул. Октябрьская, 9;

ул. Пузакова, 5;

пересечение ул. Смидович и 9 Мая, 5;

ул. Кутузова, 13;

ул. Вильямса, 32;

пересечение ул. Марата, 26 и ул. Плеханова;

ул. Металлургов, 43;

ул. Металлургов, 62;

ул. Фрунзе, 5;

ул. Кауля, 45;

ул. Н. Руднева, 62;

пр-кт Ленина, 28;

пересечение ул. Жаворонкова и ул. Ф. Энгельса;

Красноармейский проспект, 17;

ул. Октябрьская, 95;

Красноармейский проспект, 48 корп. 2.

Также дополнительно установлены еще точки раздачи воды по следующим адресам: