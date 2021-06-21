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За неделю в Тульской области скончались 45 пациентов с COVID-19
Фото из архива Myslo.

За неделю в Тульской области скончались 45 пациентов с COVID-19

Их возраст – от 36 до 94 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 15 по 21 июня в Тульской области зарегистрировано 574 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области заболели 41 494 человека.

416 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 38 733 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 45 пациентов в возрасте от 36 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 2160 человек.

Сюжет: Коронавирус
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