За неделю в Тульской области скончались 45 пациентов с COVID-19

Фото из архива Myslo.

Их возраст – от 36 до 94 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 15 по 21 июня в Тульской области зарегистрировано 574 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области заболели 41 494 человека.

416 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 38 733 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 45 пациентов в возрасте от 36 до 94 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 2160 человек.