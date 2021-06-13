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В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом выросло до 64
Фото из архива Myslo.

В Тульской области суточное число заболевших коронавирусом выросло до 64

По России в целом за прошлые сутки зафиксировано почти 15 тысяч случаев ковида.

Оперштаб опубликовал статистику по коронавирусу за сутки. Так, в Тульской области подтвердились 64 случая заболевания, 54 человека выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 40 854 жителей региона, 38 261 вылечился, 2109 умерли.

Отметим, что за последнюю неделю в Тульской области, как и в целом по России, идет рост заболеваемости COVID-19. На фоне этого глава региона Алексей Дюмин поручил усилить контроль за соблюдением антикоронавирусных мер.

А в Москве снова ввели ряд ограничений. В частности, мэр столицы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня.

Сюжет: Коронавирус
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