Туляк прикинулся в «Одноклассниках» женщиной-продавцом и обманывал покупателей

Ефремовский районный суд Тульской области вынес решение по уголовному делу С. Галузы, обвиняемого в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Ранее несудимый мужчина зарегистрировался в «Одноклассниках» под именем Юлия Валериевна и создал несколько страниц: «Товары Игрушки», «Вещи игрушки», «Sale Игрушки», «Садовод». На них он разместил предложения о продаже товаров, одежды и игрушек из китайских интернет-магазинов по низким ценам.

Покупателям мужчина врал, что у него есть возможность заказывать товары по низким ценам и он готов оказать им посреднические услуги при условии полной оплаты стоимости товара с учетом пересылки, путем перечисления денежных средств на указываемые им банковские счета. Кроме этого Галуза обещал организовать доставку товаров в течение 8-10 дней.

Покупатели верили Юлии Валериевне и совершали покупки. После получения денег «она» еще какое-то время вела переписку с покупателями, уверяя, что отправит товар, а затем переставала выходить на связь и добавляла их в «черный список». В действительности никаких товаров потерпевшим мужчина отправлять не собирался.

Таким образом, с июля 2019 года по июль 2020 года Галуза обманул 11 человек из разных регионов Российской Федерации на 47 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый Галуза вину в совершении преступления признал полностью. Суд назначил ему год исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме, с осужденного взысканы суммы причиненного потерпевшим материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.