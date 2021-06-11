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Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды

Вручение было приурочено к празднованию Дня России.

Орденом Пирогова награждены врач-кардиолог Щекинской районной больницы Елена Пащенко и врач-пульмонолог Алексинской районной больницы № 1 Екатерина Плоская. В начале пандемии они в числе первых пошли работать в инфекционный госпиталь и внесли огромный вклад в спасение людей.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено учителю русского языка и литературы Новомосковского лицея Елене Бочковой. Она преподает уже более 40 лет.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден руководитель Тульского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Миронов. Он многое делает для сохранения памяти о павших боевых товарищах, вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и укрепление воинских традиций нашей страны.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена генеральному директору АО «Тулаточмаш» Владимиру Филиппову. Владимир Николаевич ведет активную общественную и благотворительную деятельность.

Медалью «Трудовая доблесть» III степени награжден механизатор Юрий Шатский, который более 36 лет трудится в отрасли сельского хозяйства и заслуженно считается одним из лучших механизаторов на своем предприятии.

Медалью «За милосердие» награждена настоятельница женского монастыря Татьяна Соломатина. Татьяна Васильевна дает путевку в жизнь детям со сложной судьбой и воспитывает 17 приемных дочерей.

Алексей Дюмин поблагодарил награжденных за ответственный и упорный труд, выдающиеся достижения на производстве, в образовании, медицине и других сферах.

«Вы делами доказываете, что благополучие родного края и его жителей для вас на первом месте. Ваши заслуги в развитии Тульской области, укреплении ее экономического и культурного потенциала заслуживают самого высокого признания. Вместе мы делаем наш регион и всю страну сильнее», — сказал Алексей Дюмин.

 

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Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 1
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 2
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 3
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 4
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 5
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 6
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 7
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 8
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 9
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 10
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 11
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 12
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 13
Губернатор Алексей Дюмин вручил государственные и региональные награды, Фото: 14
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