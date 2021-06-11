Фото очевидца
Под Тулой столкнулись Hyundai Creta и Ford Explorer: 1 человек пострадал
Авария произошла на трассе «Тула – Белев», недалеко от деревни Коптево.
Как стало известно Myslo, вечером 11 июня, примерно в 20.00 на дороге «Тула – Белев», в районе д. Коптево произошло серьёзное ДТП, участниками которого стали Ford Explorer и Hyundai Creta.
По предварительным данным, причиной аварии стал неудачный обгон – один водитель стал обгонять другого, зацепил обочину, машину занесло и произошло столкновение. Известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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