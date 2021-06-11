Под Тулой столкнулись Hyundai Creta и Ford Explorer: 1 человек пострадал

Фото очевидца

Авария произошла на трассе «Тула – Белев», недалеко от деревни Коптево.

Как стало известно Myslo, вечером 11 июня, примерно в 20.00 на дороге «Тула – Белев», в районе д. Коптево произошло серьёзное ДТП, участниками которого стали Ford Explorer и Hyundai Creta.

По предварительным данным, причиной аварии стал неудачный обгон – один водитель стал обгонять другого, зацепил обочину, машину занесло и произошло столкновение. Известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.