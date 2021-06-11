Начальник тульского ГУ МЧС России стал генералом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2021 года № 355 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава, высших специальных званий и классных чинов» начальнику ГУ МЧС России по Тульской области Алексею Павлову присвоено специальное звание «генерал-майор внутренней службы».

Напомним, Алексей Павлов занял пост руководителя тульского ГУ МЧС России в мае прошлого года. Его предшественник Владимир Кий был переведён на аналогичную должность в Ставропольский край.