На дороге Тула - Белев самосвал съехал в кювет

Фото очевидца

Как сообщают очевидцы, на дороге "Тула - Белев", не доезжая до пункта весового контроля, самосвал съехал в кювет. По предварительной информации, водитель большегруза зацепил грунтовую обочину и не справился с управлением.

На месте происшествия находятся ещё несколько грузовиков, водители которых пытаются вытащить коллегу. Движение перекрыто в обе стороны. Примечательно, что у работающих на месте грузовиков скрыты госномера.

Напомним, буквально за несколько минут до этого ещё одно ДТП произошло на той же дороге, рядом с населенным пунктом Коптево.