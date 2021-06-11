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На дороге Тула - Белев самосвал съехал в кювет
Фото очевидца

На дороге Тула - Белев самосвал съехал в кювет

Инцидент произошёл недалеко от пункта весового контроля.

Как сообщают очевидцы, на дороге "Тула - Белев", не доезжая до пункта весового контроля, самосвал съехал в кювет. По предварительной информации, водитель большегруза зацепил грунтовую обочину и не справился с управлением.

На месте происшествия находятся ещё несколько грузовиков, водители которых пытаются вытащить коллегу. Движение перекрыто в обе стороны. Примечательно, что у работающих на месте грузовиков скрыты госномера.

Напомним, буквально за несколько минут до этого ещё одно ДТП произошло на той же дороге, рядом с населенным пунктом Коптево.

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Тульская областьдорога Тула - Белев
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