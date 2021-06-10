новости
новости
Регистрация
По факту нарушений в тульском пансионате «Велегож» возбуждено уголовное дело

По факту нарушений в тульском пансионате «Велегож» возбуждено уголовное дело

Дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

Ясногорский МРС СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, руководство ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож», зная об имеющихся нарушениях законодательства, наличие которых не отвечает требованиям безопасности при оказании услуг по оздоровлению детей, 30 мая 2021 года осуществило открытие детского лагеря и размещение в нем детей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Заокского района Тульской области и находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:42 0
Другие статьи по темам
Событие
велегожнарушенияуголовное дело
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле появилось место, откуда можно позвонить Льву Толстому
В Туле появилось место, откуда можно позвонить Льву Толстому
Жители Щекино пожаловались на ужасное состояние больницы
Жители Щекино пожаловались на ужасное состояние больницы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.