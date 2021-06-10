По факту нарушений в тульском пансионате «Велегож» возбуждено уголовное дело

Ясногорский МРС СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, руководство ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож», зная об имеющихся нарушениях законодательства, наличие которых не отвечает требованиям безопасности при оказании услуг по оздоровлению детей, 30 мая 2021 года осуществило открытие детского лагеря и размещение в нем детей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Заокского района Тульской области и находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.