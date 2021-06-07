Без пищеблока и необходимой охраны: какие нарушения прокуратура нашла в детском лагере «Велегож»

Пансионат, напомним, занимается организацией летнего отдыха и оздоровлением детей в возрасте от 7 до 15 лет.

В результате проверки установлено, что территория пансионата не очищена от мусора и сухих деревьев, при этом персонал лагеря курит на указанной территории. Эвакуационные выходы отдельных корпусов, в которых проживают дети, загромождены и не обеспечены возможностью открытия изнутри. Не осуществляется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, сотрудники которого также не оснащены необходимым инвентарем (фонари, приборы защиты органов дыхания, средства связи и др.). Кроме того, часть огнетушителей находится в нерабочем состоянии.

В нарушение санитарных норм жилые комнаты деревянных домиков для проживания детей не оснащены необходимым количеством мебели. Также не соблюдаются нормы площади на одного человека. В санитарных узлах отсутствуют полотенца, ведра и другие обязательные средства для личной гигиены. В отдельных корпусах обнаружены порывы водопроводных сетей и неисправности раковин и душевых.

Пищеблок пансионата не функционирует в связи с ремонтом. Кроме того, сотрудники ООО «Спец.Охрана», осуществляющие по договору охрану территории, не имеют спецсредств, средств связи и кнопки экстренного вызова полиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.