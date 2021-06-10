Жители Щекино пожаловались на ужасное состояние больницы

Жители Щекино недовольны состоянием местной больницы. На стенах облупилась краска, в здании протекает крыша, а ступеньки уже давно разрушились от времени.

– Вы только посмотрите на городскую больницу. Это просто ужас! – написала наша читательница Валерия.

Мы запросили комментарий у минздрава Тульской области. Нам ответили, что капремонт поликлиники по адресу ул. Пионерская, 36 включен в программу модернизации первичного звена на 2024 год.