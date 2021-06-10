Начальница отдела тульской Росгвардии попалась на мошенничестве в 250 тыс. рублей

Следственным отделом по Центральному району Тулы следственного управления СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника финансово-экономического отдела Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области.

50-летняя женщина подозревается по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере.

По данным следствия, с июня 2019 по март 2021 года подозреваемая незаконно подготовила и утвердила у начальника Управления 4 рапорта о выделении ей дополнительной материальной помощи, на основании которых женщине были перечислены более 250 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ России по Тульской области.

В настоящее время по уголовному делу следователи допрашивают подозреваемую и свидетелей, производят выемки необходимой документации и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. В результате разъяснительной работы следователя женщина полностью возместила причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

В региональном Управлении Росгвардии сообщили, что по факту случившегося проводится служебная проверка. В случае установления вины сотрудница будет уволена со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с законом.

UPD: публикация дополнена в 21.00. Добавлен комментарий Управления Росгвардии по Тульской области.