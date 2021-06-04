В Туле мать и дочь задержали за сбыт сильнодействующих наркотиков

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Пролетарском районе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали мать и дочь. Они подозреваются в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские установили, что женщины забирали оптовые «закладки» с наркотиками, а затем мать на съемной квартире расфасовывала их на более мелкие партии и передавала дочери для дальнейшей реализации.

– Дочь была задержана с уже расфасованными наркотиками в момент, когда направлялась делать тайники-закладки. При проведении обыска по месту проживания женщин также были изъяты различные виды нерасфасованных наркотиков, упаковочный материал и электронные весы, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По предварительной информации, из незаконного оборота изъято более 1,5 кг различных запрещенных веществ, среди которых гашиш, таблетки экстази и другие сильнодействующие синтетические наркотики.

Женщины арестованы. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков в виде лишения свободы сроком до 20 лет.