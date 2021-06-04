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В Веневском районе в ДТП погибли три человека
Фото: ГИБДД и МЧС.

В Веневском районе в ДТП погибли три человека

Трагедия произошла на 179-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань.

Днем 4 июня в Веневском районе Тульской области произошло серьезное ДТП. На 179-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань (неподалеку от Урусово) столкнулись Audi Q7 и Renault Megane.
 
– Личный состав для извлечения пострадавших применял аварийно-спасательный инструмент «Спрут», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП погибли три человека: водитель автомобиля Audi, водитель автомобиля Renault и его пассажир, женщина.
 
– Более подробная информация уточняется, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, регулируют дорожное движение на данном участке автодороги и принимают все меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП, – уточнили в УГИБДД.
 
 
Новость обновлена в 16.53: добавлены фото и комментарий Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:45 +1
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