В Веневском районе в ДТП погибли три человека

Фото: ГИБДД и МЧС.

Днем 4 июня в Веневском районе Тульской области произошло серьезное ДТП. На 179-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань (неподалеку от Урусово) столкнулись Audi Q7 и Renault Megane.

– Личный состав для извлечения пострадавших применял аварийно-спасательный инструмент «Спрут», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП погибли три человека: водитель автомобиля Audi, водитель автомобиля Renault и его пассажир, женщина.

– Более подробная информация уточняется, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, регулируют дорожное движение на данном участке автодороги и принимают все меры для скорейшей ликвидации последствий ДТП, – уточнили в УГИБДД.

Новость обновлена в 16.53: добавлены фото и комментарий Госавтоинспекции.