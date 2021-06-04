Тулячка завоевала золото на первенстве Европы по самбо

На Кипре прошло первенство Европы по самбо среди юниоров. Россию в весовой категории до 80 кг представила спортсменка из Тульской области Елена Алленова.

В финальном поединке студентка 1-го курса ТулГУ победила соперницу из Сербии, завоевав золотую медаль международных соревнований.

В июне 2021 года наша спортсменка представит Тульскую область в финале V спартакиады молодежи в Казани, а в ноябре выступит в составе сборной России на молодежном первенстве мира в Монголии.