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Тулячка завоевала золото на первенстве Европы по самбо

Тулячка завоевала золото на первенстве Европы по самбо

Поздравляем Елену Алленову!

На Кипре прошло первенство Европы по самбо среди юниоров. Россию в весовой категории до 80 кг представила спортсменка из Тульской области Елена Алленова.

В финальном поединке студентка 1-го курса ТулГУ победила соперницу из Сербии, завоевав золотую медаль международных соревнований.

В июне 2021 года наша спортсменка представит Тульскую область в финале V спартакиады молодежи в Казани, а в ноябре выступит в составе сборной России на молодежном первенстве мира в Монголии.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:40 +4
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