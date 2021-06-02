Без моста, воды и газа: как живет деревня Зябрево?
Жители надеются: если на их проблемы не обращают внимание районные власти, может, на уровне правительства Тульской области найдется отклик.
Алексей Шавкин
А в сухую погоду из-за хлипкости конструкции на другой берег реки отказываются ехать машины скорой, да и пожарная машина может застрять – перепад между берегом и тем, что условно можно назвать переправой, очень сильный и резкий.
Для легковой машины это и вовсе непреодолимый барьер. У кого машина обычная, тем приходится в деревню заезжать с противоположной стороны, наматывая приличный километраж вокруг Черепетского водохранилища.
От реки исходит неприятный запах.
Жители объясняют это тем, что рыба застревает в трубах и, не имея возможности выбраться, дохнет, поэтому и такое зловоние.
– Наша администрация называет эту речку ручьем. Но вы бы видели, как этот ручей выглядит во время паводка! – говорит староста. – На этот период мы вовсе отрезаны от экстренных служб. Случись что, к нам будут очень долго ехать, так долго, что, может, уже и помогать будет некому. А детям в школу ходить как? Обычно по этой насыпи ходят, а так вынуждены полями ходить. Автобус по полям не ходит, а школьникам приходится!
Да и автолавка с продуктами на ту сторону не доезжает. Пожилым приходится по шаткой конструкции ходить с тяжелыми сумками.
Нина Дейкина
– В том году Минобороны девять мостов в Тульской области построило. Вот бы и нам тоже! – говорит жительница деревни Нина Дейкина. – Мы сколько ни просили у нашей районной администрации, нашу беду не слышат! Письменно мы не обращались, но говорили о необходимости моста много раз. Так то же самое, что и с уличным освещением, – тишина.
– Раньше всё сами ремонтировали, а теперь уже возрастные стали. Вот дерево в том году опилили, а то белье тут полощем, оно на голову могло упасть.
В реке белье полоскать в XXI веке? Да, именно так. А всё потому, что был в деревне водопровод, да кончился лет пятнадцать назад.
Это то, что осталось от водонапорной башни.
– Раньше у нас была водонапорная башня – тоже советское наследство, – рассказывает Алексей Шавкин. – Ее шахтеры построили и жили прекрасно, у всех в домах была вода. А потом сгорел насос, и вместо того, чтобы починить, башню просто срезали, и всё! А в качестве источника воды вырыли нам один колодец на всю деревню.
Вот так бесславно и закончилась прекрасная эра водоснабжения в деревне Зябрево. Больше никто не пытался вернуться к этой идее, хотя в домах остались водопроводные сети. В итоге те, у кого с деньгами получше, сделали себе артезианские скважины, а остальные ходят за водой на колодец и благодарят «доброго дядю», срезавшего целую башню, вместо того чтобы заменить вышедший из строя механизм.
Но вопрос с водой пока не самый главный. Сейчас для жителей важнее дождаться газификации.
– Мы восемь лет добивались, чтобы нам из всех благ цивилизации хотя бы газ провели, – рассказывает Нина Дейкина. – Мы сдавали по 40 тысяч рублей на газификацию. Уже многие состарились и умерли, пока делался проект. Нас то ставили в очередь, то снимали. В 2017-м обещали, даже деньги в бюджет и программу закладывали – 2,5 млн рублей. Но не случилось почему-то. В итоге я в прошлом году взяла всё в свои руки и за три месяца сделала проект газификации. Выполнила всю работу за нашу администрацию. Они мне еще хотели навязать межевание земель, чтобы я оплатила, но как я это могу сделать? Это ж муниципальные земли! Поставили в итоге нас на очередь на 2022 год. Главное, чтобы не сняли опять.
Василий Симанов
Борщевик, кстати, чувствует себя в Зябрево очень вольготно и захватывает каждый год все новые площади.
Жители даже опубликовали на сайте «Программа развития Тульской области» обращение: