Без моста, воды и газа: как живет деревня Зябрево?

Если вам захочется вкусить все прелести жизни в простой российской глубинке – переезжайте в Зябрево. Тут и насладиться сезонной распутицей, и белье в реке пополоскать, и воду из колодца набрать, и избу дровами растопить… А тишина такая, что аж воздух звенит!

Деревня Зябрево находится в 20 минутах езды от Суворова, но близость к районному центру еще не гарантия наличия инфраструктуры. И первая из них – дорога. Подъездную еще худо-бедно жители сами отсыпали мучкой с террикона, на какое-то время хватит, раз администрация на щебенку никак не расщедрится.

Алексей Шавкин – Администрация сыплет щебенку там, где никто не живет. А нам 800 метров насыпали один раз за десять лет, и всё. В том году мы решили не ждать: рядом с нами террикон, попросили знакомого, у которого есть КамАЗы и экскаватор, чтобы помог нам отсыпать 2 км дороги от трассы до деревни, а то помощи долго ждать от администрации, – рассказывает староста деревни Алексей Шавкин.

Но основная проблема – мост через реку Черепетка. Река делит деревню на две части, в первой – 25 домов, во второй – 65. Над рекой еще в далекие советские годы стоял деревянный мост. Потом его сломали, а немного в стороне хотели поставить новый, но так и не сделали: положили трубы, на них бетонные плиты, ничего не закрепили и бросили. Так эта корявая недоделка и осталась.

– Мост стоял в самом высоком месте на сваях, еще когда я был пацаненком, – продолжает Алексей Шавкин. – А потом администрация наняла двух каких-то шаромыжников. Они старый мост спилили, вместо него положили две гатки (конструкция наподобие настила). Первую весну они стояли, а на вторую уплыли. Потом трубы привезли, положили, и теперь каждый год трактор приезжает, щебенку подсыплет, в паводок ее смоет, и потом всё по-новому. Вон она вся в воде...

Кстати, даже проливного дождя достаточно, чтобы отрезать часть деревни от сообщения с остальным миром. Как, например, случилось 31 мая. Ливший накануне дождь увеличил количество воды в реке, и она затопила мост.

А в сухую погоду из-за хлипкости конструкции на другой берег реки отказываются ехать машины скорой, да и пожарная машина может застрять – перепад между берегом и тем, что условно можно назвать переправой, очень сильный и резкий.

Для легковой машины это и вовсе непреодолимый барьер. У кого машина обычная, тем приходится в деревню заезжать с противоположной стороны, наматывая приличный километраж вокруг Черепетского водохранилища.

От реки исходит неприятный запах.

Жители объясняют это тем, что рыба застревает в трубах и, не имея возможности выбраться, дохнет, поэтому и такое зловоние.

– Наша администрация называет эту речку ручьем. Но вы бы видели, как этот ручей выглядит во время паводка! – говорит староста. – На этот период мы вовсе отрезаны от экстренных служб. Случись что, к нам будут очень долго ехать, так долго, что, может, уже и помогать будет некому. А детям в школу ходить как? Обычно по этой насыпи ходят, а так вынуждены полями ходить. Автобус по полям не ходит, а школьникам приходится!

Да и автолавка с продуктами на ту сторону не доезжает. Пожилым приходится по шаткой конструкции ходить с тяжелыми сумками.

Нина Дейкина – В том году Минобороны девять мостов в Тульской области построило. Вот бы и нам тоже! – говорит жительница деревни Нина Дейкина. – Мы сколько ни просили у нашей районной администрации, нашу беду не слышат! Письменно мы не обращались, но говорили о необходимости моста много раз. Так то же самое, что и с уличным освещением, – тишина.

– Раньше всё сами ремонтировали, а теперь уже возрастные стали. Вот дерево в том году опилили, а то белье тут полощем, оно на голову могло упасть.

В реке белье полоскать в XXI веке? Да, именно так. А всё потому, что был в деревне водопровод, да кончился лет пятнадцать назад.

Это то, что осталось от водонапорной башни.

– Раньше у нас была водонапорная башня – тоже советское наследство, – рассказывает Алексей Шавкин. – Ее шахтеры построили и жили прекрасно, у всех в домах была вода. А потом сгорел насос, и вместо того, чтобы починить, башню просто срезали, и всё! А в качестве источника воды вырыли нам один колодец на всю деревню.

Вот так бесславно и закончилась прекрасная эра водоснабжения в деревне Зябрево. Больше никто не пытался вернуться к этой идее, хотя в домах остались водопроводные сети. В итоге те, у кого с деньгами получше, сделали себе артезианские скважины, а остальные ходят за водой на колодец и благодарят «доброго дядю», срезавшего целую башню, вместо того чтобы заменить вышедший из строя механизм.

Но вопрос с водой пока не самый главный. Сейчас для жителей важнее дождаться газификации.

– Мы восемь лет добивались, чтобы нам из всех благ цивилизации хотя бы газ провели, – рассказывает Нина Дейкина. – Мы сдавали по 40 тысяч рублей на газификацию. Уже многие состарились и умерли, пока делался проект. Нас то ставили в очередь, то снимали. В 2017-м обещали, даже деньги в бюджет и программу закладывали – 2,5 млн рублей. Но не случилось почему-то. В итоге я в прошлом году взяла всё в свои руки и за три месяца сделала проект газификации. Выполнила всю работу за нашу администрацию. Они мне еще хотели навязать межевание земель, чтобы я оплатила, но как я это могу сделать? Это ж муниципальные земли! Поставили в итоге нас на очередь на 2022 год. Главное, чтобы не сняли опять.

Василий Симанов – Всё зарастает буквально на глазах. Я приехал сюда 13 лет назад, – рассказывает Василий Симанов. – Наступает время, когда человеку хочется тишины, покоя, сельских пейзажей, захотелось в глушь, но разумную – чтобы недалеко от города. В этом плане Зябрево идеально расположено. Купил тут себе 200-летний дом и так теперь в нем и живу. Мне тут нравится, но я надеялся, что хоть что-то здесь изменится с годами.

Борщевик, кстати, чувствует себя в Зябрево очень вольготно и захватывает каждый год все новые площади.

Жители даже опубликовали на сайте «Программа развития Тульской области» обра­щение:

«Газифицировать деревню Зябрево, Суворовский район Тульской области, так как люди там топятся печками, а многим уже очень тяжело заготавливать и носить дрова в силу возраста. А также сделать мост. Деревня разделяется мостом на две части, и когда приходит весна, начинается паводок, мост затапливает, одна часть деревни остается без продовольствия и первой помощи. Скорая и продовольственная лавка не могут проехать. С каждым разом мост разрушается больше, и после паводка страшно даже ходить по нему».

Жители надеются, что на уровне правительства Тульской области найдется отклик на их проблемы.