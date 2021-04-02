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В Туле раскрыли убийство почти 30-летней давности: отца и сына застрелили в доме на ул. Кобзева
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Туле раскрыли убийство почти 30-летней давности: отца и сына застрелили в доме на ул. Кобзева

Убийцей оказался 54-летний житель Тульской области. Расправа произошла из-за внезапно вспыхнувшей ссоры.

Следственными органами СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Тульской области по статье «Убийство двух и более лиц».

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 апреля 1992 года, в частном доме на ул. Кобзева были обнаружены тела отца и сына с признаками насильственной смерти. Установить лицо, причастное к совершению преступления, не удалось, и производство по уголовному делу было приостановлено.

В течение почти 30 лет преступление оставалось не раскрытым, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК России и сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области, убийца был установлен. 

Как выяснилось, преступник и его жертвы в тот роковой день распивали спиртное. Уточняется, что убийца ранее не был знаком с потерпевшими. Из-за внезапно возникшего конфликта злоумышленник достал оружие и застрелил своих собутыльников.

В ходе расследования фигурант под тяжестью доказательственной базы признал свою вину и дал подробные показания. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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