Осужденный за двойное убийство туляк признался, что 29 лет назад застрелил еще двух человек

В Туле 55-летний Николай А., отбывающий срок в колонии за двойное убийство, сопряженное с разбоем, внезапно сознался еще в одном преступлении, совершенном 29 лет назад.

Он рассказал, что 7 апреля 1992 года распивал алкоголь в Комсомольском парке в компании знакомого и его сына по фамилии Овсянниковы. Ближе к вечеру троица решила переместиться домой к Овсянниковым и там продолжить возлияния.

В какой-то момент Николай А. разозлился на едкие шутки и высказывания в свой адрес, после чего решил расстрелять обидчиков. Дождался, пока младший Овсянников выйдет в туалет, и выстрелил в затылок его отцу, а потом застрелил пришедшего на шум парня, произведя два выстрела ему в лицо. После этого он скрылся с места преступления и выбросил орудие убийства.

Производство по этому делу было давно приостановлено, Николая А. уже никто не искал. Но после его признательных показаний дело подняли из архивов, расследовали и направили в суд. Сегодня, 13 мая, по данному делу состоялось предварительное слушание.

Отметим, что сейчас мужчина отбывает наказание за двойное убийство, сопряженное с разбоем, совершенное в начале 2000-х.