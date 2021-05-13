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Осужденный за двойное убийство туляк признался, что 29 лет назад застрелил еще двух человек

Осужденный за двойное убийство туляк признался, что 29 лет назад застрелил еще двух человек

Поводом для преступления стали едкие шутки в его адрес.

В Туле 55-летний Николай А., отбывающий срок в колонии за двойное убийство, сопряженное с разбоем, внезапно сознался еще в одном преступлении, совершенном 29 лет назад.

Он рассказал, что 7 апреля 1992 года распивал алкоголь в Комсомольском парке в компании знакомого и его сына по фамилии Овсянниковы. Ближе к вечеру троица решила переместиться домой к Овсянниковым и там продолжить возлияния.

В какой-то момент Николай А. разозлился на едкие шутки и высказывания в свой адрес, после чего решил расстрелять обидчиков. Дождался, пока младший Овсянников выйдет в туалет, и выстрелил в затылок его отцу, а потом застрелил пришедшего на шум парня, произведя два выстрела ему в лицо. После этого он скрылся с места преступления и выбросил орудие убийства.

Производство по этому делу было давно приостановлено, Николая А. уже никто не искал. Но после его признательных показаний дело подняли из архивов, расследовали и направили в суд. Сегодня, 13 мая, по данному делу состоялось предварительное слушание. 

Отметим, что сейчас мужчина отбывает наказание за двойное убийство, сопряженное с разбоем, совершенное в начале 2000-х. 

 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:38 0
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