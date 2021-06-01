В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух женщин и двух детей

По информации Myslo, ДТП произошло в районе пересечения улиц Ф. Энгельса и Каминского.

Как сообщили Myslo очевидцы, около 15.00 1 июня в центре Тулы случилось ДТП.

UPD: Новость обновлена в 16.30 и 16.44, информация о происшествии дополнена.

По словам свидетелей, авария произошла из-за того, что водитель белого Renault Logan решил объехать колонну автомобилей по встречным трамвайным путям. По касательной он задел поворачивавший налево на ул. Каминского Daihatsu. От удара Logan под управлением 30-летнего мужчины вылетел прямо на тротуар. В это время там в районе пешеходного перехода находились две женщины, одна из которых была с двумя детьми.

По предварительным данным, пострадавшим 40 и 30 лет. У одной перелом бедра и ушиб поясничного отдела позвоночника, у второй сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Дети получили менее серьезные травмы.