новости
новости
Регистрация
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух женщин и двух детей

В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух женщин и двух детей

По информации Myslo, ДТП произошло в районе пересечения улиц Ф. Энгельса и Каминского.

Как сообщили Myslo очевидцы, около 15.00 1 июня в центре Тулы случилось ДТП.

UPD: Новость обновлена в 16.30 и 16.44, информация о происшествии дополнена.

По словам свидетелей, авария произошла из-за того, что водитель белого Renault Logan решил объехать колонну автомобилей по встречным трамвайным путям. По касательной он задел поворачивавший налево на ул. Каминского Daihatsu. От удара Logan под управлением 30-летнего мужчины вылетел прямо на тротуар. В это время там в районе пешеходного перехода находились две женщины, одна из которых была с двумя детьми. 

По предварительным данным, пострадавшим 40 и 30 лет. У одной перелом бедра и ушиб поясничного отдела позвоночника, у второй сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Дети получили менее серьезные травмы. 

Галерея
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 1
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 2
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 3
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 4
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 5
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 6
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 7
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 8
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 9
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 10
В центре Тулы выскочившая на тротуар легковушка сбила двух взрослых и двух детей, Фото: 11
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:57 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТПпешеходы
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле возвращено прокурору
Дело о мене стадиона «Арсенал» на депо в Туле возвращено прокурору
На ул. Советской в Туле кроссовер наехал на 5-летнего мальчика
На ул. Советской в Туле кроссовер наехал на 5-летнего мальчика
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.