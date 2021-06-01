Алексей Дюмин принял участие в съезде Союза машиностроителей России

Отчетно-выборный съезд Союза машиностроителей России состоялся сегодня, 1 июня.

В мероприятии приняли участие председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, помощник Президента РФ Максим Орешкин, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены Союзмаша.

Максим Орешкин зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина к участникам съезда. В частности, в нем говорится:

Именно от машиностроения, с его поистине уникальными инновационными, экспортными возможностями во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение важнейших целей экономического и пространственного развития страны, повышение качества жизни людей.

Выступая с докладом, Сергей Чемезов отметил, что в этом году Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» отмечает 10-летие. По словам председателя Союза машиностроителей России, это отличный социальный лифт для студентов и специалистов, он помогает молодым людям сделать выбор в профессии.

В своем выступлении Сергей Чемезов также остановился на многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». Отметим, что благодаря взаимодействию Тульского государственного университета и министерства образования Тульской области в отборочных этапах олимпиады в этом учебном году приняли участие почти 22 тыс. учащихся. Победителями и призерами стали более 400 ребят.

Сергей Чемезов отметил, что Тульское отделение Союза машиностроителей России находится в лидерах среди субъектов РФ.

Алексей Дюмин подчеркнул, что перечень направлений сотрудничества Союза машиностроителей и регионов постоянно расширяется, это видно на примере Тульской области.

– Мы начинали с развития и поддержки регионального оборонно-промышленного комплекса. Здесь мы активно работаем над совершенствованием законодательства о гособоронзаказе, государственных и муниципальных закупках, прорабатываем вопросы диверсификации и выпуска гражданской продукции, — сказал глава региона.

Алексей Дюмин также напомнил, что с 2019 года правительство региона взаимодействует с Союзмашем в рамках рабочей группы, а теперь – комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». Проработано более 20 ключевых предложений. При активном участии руководителя профильного комитета Государственной Думы РФ Владимира Гутенева большая часть из них нашла отражение в федеральных законах или стратегических документах.

Губернатор отметил, что в регионе началась работа по цифровой трансформации промышленности. На съезде Бюро Союзмаша в Туле было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с «Ростехом».

Одно из приоритетных направлений деятельности правительства области и регионального отделения Союза машиностроителей – помощь молодым специалистам и студентам технических вузов в продвижении их инновационных решений и проектов, многие из которых будут внедряться в различных отраслях производства. Серьезный вклад в эту работу – проведение в Тульской области форума «Инженеры будущего – 2021», одного из ключевых мероприятий системы поддержки образования в Союзмаше.

– Для нас как для оружейной столицы России большая честь принимать такое масштабное мероприятие в Год науки и технологий, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным. Взаимодействие с Союзмашем на этом не ограничивается, активно сотрудничаем в сферах высокотехнологичной медицины, экологии, культуре, спорте и многих других направлениях, — сказал Алексей Дюмин.

По словам губернатора, Тульская область, как и другие активные регионы, участвует совместно с Минпромторгом России, экспертным сообществом под руководством Юрия Борисова в подготовке стратегии «Новый облик промышленности».

Ключевой приоритет – достижение технологического прорыва в промышленности благодаря развитию научно-технической деятельности. В Тульской области основным в этом направлении стало создание инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» и научно-образовательного центра «ТулаТех». Глава региона поблагодарил Союзмаш за поддержку инициатив правительства Тульской области по созданию этих центров.

«Союз машиностроителей под руководством Сергея Чемезова стал настоящим партнером для регионов и промышленности, а его работа системно влияет на повышение промышленных и научных показателей как в отдельно взятом регионе, так и стране в целом», — подытожил Алексей Дюмин.