В Тульской области пьяный водитель напал на полицейских

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В Тульской области 37-летний житель поселка Арсеньево обвиняется в применении насилия в отношении полицейских, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 мая двое участковых прибыли на вызов к одному из домов на улице Бандикова. Нетрезвая хозяйка дома сообщила дежурному о том, что ее хотят убить двое знакомых.

Пьяный обвиняемый, работающий водителем, сначала вступил в полицейскими в перепалку, а потом напал на них. Одного стража порядка мужчина ударил головой в лицо, а второго - кулаком в грудь.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу.