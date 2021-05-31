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В Тульской области пьяный водитель напал на полицейских
фото: архив MySlo

В Тульской области пьяный водитель напал на полицейских

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд.

В Тульской области 37-летний житель поселка Арсеньево обвиняется в применении насилия в отношении полицейских, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

По версии следствия, в ночь со 2 на 3 мая двое участковых прибыли на вызов к одному из домов на улице Бандикова. Нетрезвая хозяйка дома сообщила дежурному о том, что ее хотят убить двое знакомых.  

Пьяный обвиняемый, работающий водителем, сначала вступил в полицейскими в перепалку, а потом напал на них. Одного стража порядка мужчина ударил головой в лицо, а второго - кулаком в грудь.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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