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За сутки туляки отдали телефонным мошенникам почти миллион рублей

За сутки туляки отдали телефонным мошенникам почти миллион рублей

Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и осторожными.

В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники. Под различными предлогами они узнают реквизиты банковских карт и снимают с них деньги. Ещё одна распространённая схема – попросить перевести предоплату за какой-либо товар или услугу.

Только за последние сутки семь человек пополнили карманы злоумышленников на 911 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно попадаются на их уловки.

Сотрудники УМВД России по Тульской области просят жителей проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните: сотрудникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о картах и счетах. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товары, приобретаемые по объявлению, не переводите деньги на незнакомые счета или номера телефонов. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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