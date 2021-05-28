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В Тульской области 11 поликлиник получили новые аппараты УЗИ
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области 11 поликлиник получили новые аппараты УЗИ

Общая стоимость 27 единиц оборудования – порядка 190 млн рублей.

В Тульской области продолжается дооснащение медучреждений. По программе модернизации первичного звена в 11 поликлиник Тулы и области поступило 27 аппаратов УЗИ на общую сумму более 190 млн рублей. Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Аппараты распределены по медучреждениям Тулы, Богородицка, Ефремова, Киреевска, Новомосковска, Плавска, Щекино и Узловой. Во взрослую поликлинику Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина поступило два аппарата.

Врач функциональной диагностики Дарья Хабибулина отметила, что новый аппарат УЗИ позволяет провести качественную диагностику всех органов и систем, установить точный диагноз и при необходимости сразу направить пациента на лечение.

В этом году в тульские больницы и поликлиники планируется поставить 110 единиц оборудования. На ремонт и строительство медицинских учреждений, закупку машин и оборудования выделено более 1,3 млрд рублей.

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