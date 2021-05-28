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Подробности гибели 7-летнего мальчика в Узловой: друзья пытались вытащить его из воды
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Подробности гибели 7-летнего мальчика в Узловой: друзья пытались вытащить его из воды

Ребенок утонул днем 27 мая, но о происшествии стало известно только на следующий день: мальчишки испугались и никому ничего не сказали.

Стали известны подробности ЧП в Узловском районе, где сегодня утром из Любовского водохранилища извлекли тело утонувшего ребенка.

Мама 7-летнего мальчика, вернувшись домой с работы около 21.30, не нашла сына дома и обратилась в полицию. 

Выяснилось, что мальчик катался на велосипеде с друзьями, компания подъехала к берегу водохранилища. Один из детей решил помочить ноги в воде, но соскользнул с бетонной плиты и начал тонуть.

Мальчишки пытались его достать, искали палку, чтобы вытащить товарища, но не смогли: у семилетних пацанов просто не хватило сил спасти тонущего. Когда мальчик ушел под воду, его друзья испугались, уехали с места и никому ничего не сказали.

Всю ночь правоохранители и волонтеры безуспешно разыскивали ребенка. Уже утром 28 мая на берегу водохранилища был найден велосипед. А еще чуть позднее в пяти метрах от берега водолазы МЧС на глубине два метра нашли тело ребенка.

В следственном комитете поясняют: семья мальчика благополучная, на профучете не состоит, в ней воспитываются еще двое детей. 

Напомним, по факту трагедии Следственный комитет по Тульской области начал доследственную проверку. Ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:19 +1
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