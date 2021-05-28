Опасная езда: в Тульской области оштрафованы три перевозчика

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В Суворовском районе прокуратура проверила работу ООО «Автоколонна 1288», ООО «Междугородняя транспортная компания» и ООО «ТрансРегионГрупп», сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было выяснено, что отдельные транспортные средства, принадлежащие указанным организациям, эксплуатировались с неисправной внешней световой сигнализацией и непригодными к эксплуатации шинами. Должностные лица организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме этого директора ООО «Автоколонна 1288» и ООО «Междугородняя транспортная компания», а также главный механик ООО «ТрансРегионГрупп» привлечены к административной ответственности: каждый из них заплатит 20 000 рублей штрафа.