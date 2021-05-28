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Пропавший в Тульской области 7-летний мальчик найден мертвым
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Пропавший в Тульской области 7-летний мальчик найден мертвым

Тело ребенка достали из водоема.

Пропавший в Узловском районе мальчик найден мертвым. Напомним, ранее Myslo сообщал, что в поселке Каменецкий накануне пропал 7-летний ребенок. Предположительно, он поехал кататься на велосипеде и не вернулся домой.

Вечером мама мальчика, вернувшись с работы около 21.30, не нашла его дома и обратились в полицию с заявлением. Правоохранители всю ночь разыскивали ребенка.

Полицейские обнаружили на берегу Любовского водохранилища велосипед, предположительно, принадлежавший пропавшему. На место вызвали водолазов. Спустя некоторое время они извлекли из воды тело погибшего.

По нашей информации, мальчик катался на велосипеде вместе с друзьями. Ребенок поскользнулся и упал в воду, не умея плавать. Ребята испугались, уехали с места и не рассказали об этом взрослым.

По факту трагедии Следственный комитет по Тульской области начал доследственную проверку. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках этого будут исследованы условия жизни и воспитания ребенка. Ход проверки находится на контроле у руководителя следственного управления Владимира Усова.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:25 +1
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