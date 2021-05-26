Тульский «Арсенал» проведет сборы в Мясново и в Австрии
Команда выйдет из отпуска 14 июня.
Тульский «Арсенал» планирует провести подготовительные сборы к сезону-2021/22 в Туле и Австрии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Из отпуска оружейники выйдут 14 июня. Первый, втягивающий, сбор продлится до 25 июня. Арсенальцы проведут его в Туле на тренировочной базе в Мясново.
С 26 июня команда Дмитрия Парфенова планирует провести еще два сбора, которые пройдут в Австрии. В этот период команда сыграет ряд контрольных матчей. Завершится подготовка к новому сезону 16 июля.
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