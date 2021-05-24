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Нападение на бизнесмена в Туле: уголовное дело передано в суд

Нападение на бизнесмена в Туле: уголовное дело передано в суд

В разбойном нападении обвиняются три человека.

В Туле двое местных жителей и житель Московской области обвиняются в разбойном нападении на предпринимателя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 

По версии следствия, 19 октября на Одоевском шоссе в Туле возле одной из оптовых баз было совершено нападение на предпринимателя. Злоумышленники избили потерпевшего, а затем вырвали из его рук пакет, в котором находились денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей, после чего скрылись. Спустя некоторое время тульские оперативники провели задержания двух подозреваемых на территории области, а еще одно фигуранта дела сотрудники ГУУР МВД России задержали в столичном регионе. Все подозреваемые – ранее судимые граждане.

Отметим, нападавшие были в сговоре еще с тремя людьми, задержать которых не удалось - соучастники объявлены в розыск, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. 
 
Уголовное дело в отношении злоумышленников направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:13 +2
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