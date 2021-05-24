Нападение на бизнесмена в Туле: уголовное дело передано в суд

В Туле двое местных жителей и житель Московской области обвиняются в разбойном нападении на предпринимателя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 19 октября на Одоевском шоссе в Туле возле одной из оптовых баз было совершено нападение на предпринимателя. Злоумышленники избили потерпевшего, а затем вырвали из его рук пакет, в котором находились денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей, после чего скрылись. Спустя некоторое время тульские оперативники провели задержания двух подозреваемых на территории области, а еще одно фигуранта дела сотрудники ГУУР МВД России задержали в столичном регионе. Все подозреваемые – ранее судимые граждане.

Отметим, нападавшие были в сговоре еще с тремя людьми, задержать которых не удалось - соучастники объявлены в розыск, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении злоумышленников направлено в суд для рассмотрения по существу.