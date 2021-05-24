новости
новости
Регистрация
26 мая Зареченский район Тулы на сутки останется без воды

26 мая Зареченский район Тулы на сутки останется без воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

Обидимский водозабор будут готовить к работе в зимних условиях. В связи с этим 26 мая с 8.00 прекратят подачу холодной воды в Зареченском районе Тулы, в п. Горелки, микрорайоне Солнечный, п. Октябрьский, п. Рождественский, д. Рождественка, д. Ульяновка, д. Семёновка, в/ч Хомяково.

Восстановить водоснабжение планируют к 8.00 27 мая.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:01 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нет водыотключение воды
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Нападение на бизнесмена в Туле: уголовное дело передано в суд
Нападение на бизнесмена в Туле: уголовное дело передано в суд
Активное лето с MAKFA: выиграй 10 000 рублей за покупку любимых продуктов
Активное лето с MAKFA: выиграй 10 000 рублей за покупку любимых продуктов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.