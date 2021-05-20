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В Новомосковске осудят «мусорного» взяточника

В Новомосковске осудят «мусорного» взяточника

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу

В Новомосковске 52-летний москвич обвиняется в даче взятки за незаконные действия, в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
 
По данным следствия, обвиняемый пытался за вознаграждение получить разрешение на ввоз на тульские полигоны ТБО мусора из соседнего региона. В этих целях 4 марта он передал директору муниципального бюджетного учреждения 21 тысячу рублей – часть ранее оговоренной суммы в 210 тысяч рублей. 
 
В настоящее время все необходимые следственные действия
проведены, обвинительное заключение утверждено, вследствие чего
уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
 
Обвиняемый находится под стражей.
 
В рамках расследования уголовного дела на основании ходатайства
следователя СК наложен арест на автомобиль, находящийся в собственности
обвиняемого, стоимостью около 4,6 млн рублей.
 
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