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Когда у вас отключат горячую воду? Опубликован график отключения в Тульской области

Когда у вас отключат горячую воду? Опубликован график отключения в Тульской области

Напоминаем план профилактических работ.

Жители Тульской области смогут узнать график отключения горячей воды на портале «Открытый регион». Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать город или район проживания, указать улицу и дом.

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