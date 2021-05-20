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В Тульской области снизилось количество жалоб на качество отопления

В Тульской области снизилось количество жалоб на качество отопления

Сразу на 13 процентов.

Сегодня, 20 мая, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В режиме ВКС в заседании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
 
Участники заседания обсудили состояние жилищно-коммунального хозяйства в субъектах РФ и прохождение осенне-зимнего периода 2020/2021. 
 
В Тульской области отопительный период завершился 11 мая, его продолжительность в разных муниципальных образованиях составила от 215 до 222 дней. Аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с массовым отключением тепла в жилых домах и на социальных объектах не допущено. Количество жалоб на качество отопления, поступивших в министерство жилищно-коммунального хозяйства региона, снизилось на 13%.
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