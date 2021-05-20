Туляки продолжают «спонсировать» мошенников: за сутки на их счета ушло 2,5 млн рублей

На территории региона снова совершаются преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства.

Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги.

За прошедшие сутки у десяти граждан преступниками было похищено более 2,5 миллиона рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также о способах совершения мошенничества, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Так, одной из жертв мошенничества стала 48-летняя тулячка – сотрудница одного из крупных предприятий региона. Злоумышленники, используя телефонную связь, обманным путем убедили женщину перевести денежные средства на их лицевые счета.

Для этого она оформила три кредита в различных банках на общую сумму

1 794 600 рублей, после чего перевела мошенникам деньги через банкоматы.

Полиция Тульской области еще раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчетные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!