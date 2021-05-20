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Где в Туле 21 мая отключат электроэнергию

Где в Туле 21 мая отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 21 мая с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Мезенцева, 38-а, 44 к. 1, 40 к. 2, 49, 36-а, 40, 49-а;
  • ул. Н. Руднева, 61, 61-а, 63, 63-а, 59;
  • пр-д Ак. Павлова, 1−25 (нечётн.);
  • ул. Кл. Цеткин, 4−16, 5 к.1, 5 к.2, 5 к.3;
  • Красноармейский пр., 19-а;
  • ул. Фрунзе, 11, 13, 7-а, 7-б;
  • ул. Бр. Жабровых, 12;
  • Московский вокзал;
  • ул. Некрасова, 1-а;
  • ул. Свободы, 41 стр. 1, 43−57 (нечётн.), 58;
  • ул. Л. Толстого, 122, 105, 124;
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 28−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельский пр-ды; 2-й Горельский пр-д, 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-д, 1−10; 5-й Горельский пр-д, 6, 7;
  • 1-й пр-д Н. Островского, 2−28 (чётн.), 1−17 (нечётн.);
  • ул. Горсовета, 109−121 (нечётн.), 74−104 (чётн.);
  • ул. 1-я Криволученская, 7, 9;
  • ул. Ак. Павлова, 119−141 (нечётн.), 128−142 (чётн.);
  • ул. С. Стальского, 21−25 (нечётн.), 34−38 (чётн.);
  • ул. Лескова, 13−23 (нечётн.), 23-а, 2−6 (чётн.);
  • п. Южный: ул. Первомайская, 1−10; ул. Транспортная, 5−9; ул. Станционная, 5−17.
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Автор: Кристина Вернигорина
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