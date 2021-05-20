Погода в Туле 21 мая: облачно и до +20°C

21 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра, 1 мм за сутки).

Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха днем — от +15 до +20°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.