Погода в Туле 21 мая: облачно и до +20°C
Атмосферное давление в норме.
21 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра, 1 мм за сутки).
Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха днем — от +15 до +20°С. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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