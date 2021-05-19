Убийство собаки в Алексине: уголовное дело передано в суд
Обвиняемому мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.
В Алексине 53-летний местный житель обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.
Напомним, в прошлом декабре мы писали про циничное убийство собаки: камера супермаркета, расположенного рядом с площадью Победы, зафиксировала, как мимо спокойно сидевшего животного проехал легковой автомобиль. Машина остановилась, и через несколько секунд произошел первый выстрел. Затем из авто вышел мужчина и добил пытавшееся спастись животное несколькими выстрелами.
Благодаря камере видеонаблюдения стрелка удалось вычислить. Им оказался 53-летний алексинец, у которого был зарегистрированный соответствующим образом карабин «Сайга».
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
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