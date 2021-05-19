Убийство собаки в Алексине: уголовное дело передано в суд

Обвиняемому мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.

В Алексине 53-летний местный житель обвиняется в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Напомним, в прошлом декабре мы писали про циничное убийство собаки: камера супермаркета, расположенного рядом с площадью Победы, зафиксировала, как мимо спокойно сидевшего животного проехал легковой автомобиль. Машина остановилась, и через несколько секунд произошел первый выстрел. Затем из авто вышел мужчина и добил пытавшееся спастись животное несколькими выстрелами.

Благодаря камере видеонаблюдения стрелка удалось вычислить. Им оказался 53-летний алексинец, у которого был зарегистрированный соответствующим образом карабин «Сайга».

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.